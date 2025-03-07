Токаев наградил казахстанских женщин за заслуги в различных сферах в преддверии 8 Марта

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана подписал указ о награждении выдающихся женщин, внесших значительный вклад в развитие страны. В преддверии Международного женского дня награды получили ветераны труда, работницы промышленности, науки, культуры, медицины, образования, сообщает Zakon.kz.

В числе награжденных: 4 ветерана труда;

19 рабочих и сотрудников предприятий;

14 работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки;

6 руководителей предприятий;

3 представителя общественных объединений;

7 государственных служащих;

6 сотрудников правоохранительных, специальных и надзорных органов и военнослужащих. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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