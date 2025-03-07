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Политика

Токаев наградил казахстанских женщин за заслуги в различных сферах в преддверии 8 Марта

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 10:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана подписал указ о награждении выдающихся женщин, внесших значительный вклад в развитие страны. В преддверии Международного женского дня награды получили ветераны труда, работницы промышленности, науки, культуры, медицины, образования, сообщает Zakon.kz.

В числе награжденных:

  • 4 ветерана труда;
  • 19  рабочих и сотрудников предприятий;
  • 14 работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки;
  • 6 руководителей предприятий;
  • 3 представителя общественных объединений;
  • 7 государственных служащих;
  • 6 сотрудников правоохранительных, специальных и надзорных органов и военнослужащих.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Фото Константин Вноровский
Константин Вноровский
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