Токаев вручил награды и ключи от квартир ученым за значимые достижения

В преддверии профессионального праздника президент Касым-Жомарт Токаев наградил ученых, добившихся значительных успехов в сфере науки, а также внесших существенный вклад в развитие высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, 10 апреля 2026 года президент подписал указ о награждении государственными наградами.

По данным пресс-службы Акорды, за большие достижения в области науки и значительный вклад в развитие высшего образования награждены:

орденом "Парасат"

Дуйсекова Куляш Керимбековна – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.

Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы – руководитель лаборатории НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана".

орденом "Құрмет"

Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы – заместитель генерального директора РГП "Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова" Комитета науки Министерства науки и высшего образования.

Кульдеев Ержан Итеменович – проректор НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" Министерства науки и высшего образования.

Мерц Виктор Карлович – главный научный сотрудник ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения.

Орынбаев Мухит Бармакулы – главный научный сотрудник ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения.

Приходько Николай Георгиевич – главный научный сотрудник РГП "Институт проблем горения" Комитета науки Министерства науки и высшего образования.

Тусупбаев Несипбай Куандыкович – заведующий лабораторией АО "Институт металлургии и обогащения".

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Абдикенов Бейбит Болатгазыевич – директор ТОО "Аstana IT University".

Арғынғазинов Айбол Арғынғазыұлы – ассоциированный профессор Института управления РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан".

Батрышев Дидар Галымович – научный сотрудник АО "Казахстанско-Британский технический университет".

Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна – профессор НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова" Министерства науки и высшего образования.

Боргеков Дарын Боранбаевич – директор Астанинского филиала РГП "Институт ядерной физики" Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Догадкин Дмитрий Сергеевич – инженер-исследователь НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Министерства науки и высшего образования.

Ермухамбетова Асия Амеркановна – председатель ОО "Альянс молодых ученых".

Касымов Аскар Багдатович – профессор НАО "Шәкәрім университет" Министерства науки и высшего образования.

Кенесов Булат Нурланович – профессор ВНО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан.

Конкина Гульбаршин Спановна – профессор НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина" Министерства науки и высшего образования.

Лутай Сергей Сергеевич – старший преподаватель НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Министерства науки и высшего образования.

Махамбетов Ерболат Нысаналыулы – заведующий лабораторией филиала РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева".

Перфильева Анастасия Викторовна – ассоциированный профессор РГП "Институт генетики и физиологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования.

Тажбаев Еркеблан Муратович – член правления – проректор НАО "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова" Министерства науки и высшего образования.

Тауанов Жандос Турегулович – председатель Совета молодежи НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства науки и высшего образования.

Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы – руководитель научного центра ВНО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан.

Укин Сымбат Кенжебекович – ассоциированный профессор НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы".

Утепов Елбек Бахитович – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.

Шлимас Дмитрий Игорьевич – преподаватель-исследователь НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.

Кроме того,

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:

Омарову Амангелды Джумагалиевичу – президенту учреждения "Международный транспортно-гуманитарный университет".

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері":

Кадыржанову Кайрату Камаловичу – старшему научному сотруднику НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.

Помимо этого глава государства вручил ключи от квартир ряду молодых ученых.

Выступая на церемонии награждения ученых, Токаев заявил, что крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей. Он предложил учредить орден "Аль-Фараби".