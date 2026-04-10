События

Токаев вручил награды и ключи от квартир ученым за значимые достижения

Токаев, ученый, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 14:09 Фото: akorda.kz
В преддверии профессионального праздника президент Касым-Жомарт Токаев наградил ученых, добившихся значительных успехов в сфере науки, а также внесших существенный вклад в развитие высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, 10 апреля 2026 года президент подписал указ о награждении государственными наградами.

По данным пресс-службы Акорды, за большие достижения в области науки и значительный вклад в развитие высшего образования награждены:

орденом "Парасат"

  • Дуйсекова Куляш Керимбековна – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.
  • Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы – руководитель лаборатории НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана".

орденом "Құрмет"

  • Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы – заместитель генерального директора РГП "Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова" Комитета науки Министерства науки и высшего образования.
  • Кульдеев Ержан Итеменович – проректор НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" Министерства науки и высшего образования.
  • Мерц Виктор Карлович – главный научный сотрудник ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения.
  • Орынбаев Мухит Бармакулы – главный научный сотрудник ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения.
  • Приходько Николай Георгиевич – главный научный сотрудник РГП "Институт проблем горения" Комитета науки Министерства науки и высшего образования.
  • Тусупбаев Несипбай Куандыкович – заведующий лабораторией АО "Институт металлургии и обогащения".

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Абдикенов Бейбит Болатгазыевич – директор ТОО "Аstana IT University".
  • Арғынғазинов Айбол Арғынғазыұлы – ассоциированный профессор Института управления РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан".
  • Батрышев Дидар Галымович – научный сотрудник АО "Казахстанско-Британский технический университет".
  • Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна – профессор НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова" Министерства науки и высшего образования.
  • Боргеков Дарын Боранбаевич – директор Астанинского филиала РГП "Институт ядерной физики" Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.
  • Догадкин Дмитрий Сергеевич – инженер-исследователь НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Министерства науки и высшего образования.
  • Ермухамбетова Асия Амеркановна – председатель ОО "Альянс молодых ученых".
  • Касымов Аскар Багдатович – профессор НАО "Шәкәрім университет" Министерства науки и высшего образования.
  • Кенесов Булат Нурланович – профессор ВНО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан.
  • Конкина Гульбаршин Спановна – профессор НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина" Министерства науки и высшего образования.
  • Лутай Сергей Сергеевич – старший преподаватель НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Министерства науки и высшего образования.
  • Махамбетов Ерболат Нысаналыулы – заведующий лабораторией филиала РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева".
  • Перфильева Анастасия Викторовна – ассоциированный профессор РГП "Институт генетики и физиологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования.
  • Тажбаев Еркеблан Муратович – член правления – проректор НАО "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова" Министерства науки и высшего образования.
  • Тауанов Жандос Турегулович – председатель Совета молодежи НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства науки и высшего образования.
  • Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы – руководитель научного центра ВНО "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан.
  • Укин Сымбат Кенжебекович – ассоциированный профессор НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы".
  • Утепов Елбек Бахитович – профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.
  • Шлимас Дмитрий Игорьевич – преподаватель-исследователь НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.

Кроме того,

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:

  • Омарову Амангелды Джумагалиевичу – президенту учреждения "Международный транспортно-гуманитарный университет".

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері":

  • Кадыржанову Кайрату Камаловичу – старшему научному сотруднику НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства науки и высшего образования.

Помимо этого глава государства вручил ключи от квартир ряду молодых ученых.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 14:09
Президент поздравил ученых с профессиональным праздником

Выступая на церемонии награждения ученых, Токаев заявил, что крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей. Он предложил учредить орден "Аль-Фараби".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
