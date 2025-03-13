Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта 2025 года в Бурабае, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.
Предыдущие заседания Национального курултая проходили:
- 2022 год – в Улытау;
- 2023 год – в Туркестане;
- 2024 год – в Атырау.
Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.
В 2024 году у Национального курултая изменился состав.
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