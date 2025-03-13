Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта 2025 года в Бурабае, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.

Предыдущие заседания Национального курултая проходили:

2022 год – в Улытау;

2023 год – в Туркестане;

2024 год – в Атырау.

Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.

В 2024 году у Национального курултая изменился состав.