#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.15
533.47
5.64
Политика

Еврокомиссар о визите в Казахстан: Это моя первая значимая миссия

президент РК Касым-Жомарт Токаев, Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 15:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелу. Об этом 13 марта 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя высокого представителя Европейского союза, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС – важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.

"Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии, а Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве создает прочную основу для углубления нашего многопланового взаимодействия", – заявил глава государства.

В свою очередь Йозеф Сикела поблагодарил президента за возможность встречи и отметил, что ЕС уделяет большое внимание региону.

Фото: akorda.kz

"Это моя первая значимая миссия в качестве комиссара по международному партнерству. Не случайно я принял решение посетить все пять стран Центральной Азии. Это ясно подтверждает намерение Европейского союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами региона", – сказал еврокомиссар.

Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки с акцентом на реализацию уже имеющихся и новых экономических проектов по развитию транспортных коридоров, логистической инфраструктуры, устойчивой энергетики и цифровых решений.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей координации подходов на международной арене, в том числе в рамках формата "Центральная Азия – Европейский союз".

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Национального курултая,  которое состоится 14 марта 2025 года в Бурабае.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае
Политика
09:02, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае
Токаев поговорил по телефону с президентом Финляндии
Политика
19:19, 12 марта 2025
Токаев поговорил по телефону с президентом Финляндии
Телефонный разговор Мурата Нуртлеу с Марко Рубио: МИД РК раскрыл детали
Политика
12:37, 12 марта 2025
Телефонный разговор Мурата Нуртлеу с Марко Рубио: МИД РК раскрыл детали
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: