Еврокомиссар о визите в Казахстан: Это моя первая значимая миссия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелу. Об этом 13 марта 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя высокого представителя Европейского союза, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС – важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.

"Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии, а Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве создает прочную основу для углубления нашего многопланового взаимодействия", – заявил глава государства.

В свою очередь Йозеф Сикела поблагодарил президента за возможность встречи и отметил, что ЕС уделяет большое внимание региону.

Фото: akorda.kz

"Это моя первая значимая миссия в качестве комиссара по международному партнерству. Не случайно я принял решение посетить все пять стран Центральной Азии. Это ясно подтверждает намерение Европейского союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами региона", – сказал еврокомиссар.

Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки с акцентом на реализацию уже имеющихся и новых экономических проектов по развитию транспортных коридоров, логистической инфраструктуры, устойчивой энергетики и цифровых решений.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей координации подходов на международной арене, в том числе в рамках формата "Центральная Азия – Европейский союз".

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта 2025 года в Бурабае.