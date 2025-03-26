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Политика

Первая женщина-президент Словении приедет в Казахстан с официальным визитом

Первая женщина-президент Словении приедет в Казахстан с официальным визитом, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 10:01 Фото: akorda.kz
В Казахстан с официальным визитом приедет президент Словении Наташа Пирц-Мусар, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 марта, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"31 марта-1 апреля 2025 года состоится официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Республику Казахстан. В ходе визита планируются переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено развитию деловых связей", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

В рамках визита также состоится казахско-словенский бизнес-форум.

"Словения активно продвигает инициативы по защите экосистем и устойчивому развитию. Данный визит станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений, в том числе в сферах экологии, экономики и гуманитарных инициатив", – подчеркнули в пресс-службе президента РК.

14 ноября 2022 года Наташа Пирц-Мусар стала первой женщиной-президентом в Словении.

А 18 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Наташей Пирц-Мусар на полях Саммита ООН по Целям в области устойчивого развития, который прошел в Нью-Йорке (США).

Тогда президенты обсудили перспективы развития казахско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT индустрии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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