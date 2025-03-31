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6
Политика

Как президента Словении встретили в Акорде

Акорда, президенты, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 11:41 Фото: akorda.kz
31 марта 2025 года в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Словении Наташи Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы Акорды, президенты представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов Казахстана и Словении.

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

14 ноября 2022 года Наташа Пирц-Мусар стала первой женщиной-президентом в Словении.

А 18 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Наташей Пирц-Мусар на полях саммита ООН по Целям в области устойчивого развития, который прошел в Нью-Йорке (США).

Уже 26 марта 2025 года стало известно, что Пирц-Мусар приедет в Казахстан с официальным визитом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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