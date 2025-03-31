Как президента Словении встретили в Акорде
Так, по информации пресс-службы Акорды, президенты представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Также отмечено, что мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов Казахстана и Словении.
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
14 ноября 2022 года Наташа Пирц-Мусар стала первой женщиной-президентом в Словении.
А 18 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Наташей Пирц-Мусар на полях саммита ООН по Целям в области устойчивого развития, который прошел в Нью-Йорке (США).
Уже 26 марта 2025 года стало известно, что Пирц-Мусар приедет в Казахстан с официальным визитом.