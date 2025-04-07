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Политика

Депутаты рассказали о реформах президента на Ассамблее МПС

Депутаты в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:24 Фото: Талгат Таныбаев
Юбилейное заседание Ассамблеи Межпарламентского союза прошло в Узбекистане. Участники форума обсудили роль парламентов в обеспечении социального развития и социальной справедливости. Делегацию Парламента Казахстана возглавил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса, символично, что форум состоялся на земле, через которую веками пролегал Великий Шелковый путь, связывая народы и цивилизации. Говоря об актуальности основной темы заседания 150-й юбилейной ассамблеи, он подчеркнул, что в условиях новых глобальных вызовов все большую актуальность приобретает идея нового общественного договора, представленная Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Казахстан всецело поддерживает его основополагающие принципы – справедливость и солидарность. Парламенты всех стран как институты, представляющие народ, могут сыграть ключевую роль в практической реализации этих принципов, считает Ерлан Кошанов.

"Справедливость является идейной основой политического курса президента Касым-Жомарта Токаева. При его лидерстве реализуются системные политические и экономические реформы, направленные на построение справедливого Казахстана. Они существенно расширили возможности участия граждан в политике и сократили социальное неравенство. Большое внимание уделяется развитию инклюзии, доступности здравоохранения и образования, справедливому распределению национальных богатств. Все это находит отражение в законах, принимаемых Парламентом", – сказал он.

Фото: Талгат Таныбаев

Председатель Мажилиса подчеркнул, что в последние десятилетия многие международные эксперты отмечают вытеснение реального производства финансовым сектором. Это сокращает социальную роль государства и негативно отражается на соблюдении прав работников. В Казахстане же, напротив, уделяют особое внимание созданию достойных условий труда и равных возможностей для профессионального роста всех граждан. Главой государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.

Казахстан успешно сочетает внутренние реформы с активным международным сотрудничеством. Наша страна выступила инициатором создания в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. В этой связи председатель Мажилиса выразил искреннюю благодарность парламентариям всех государств – членов ООН за единогласную поддержку соответствующей резолюции.

Фото: Талгат Таныбаев

На второй день с приветственным словом к высоким парламентским делегациям всего мира обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он отметил высокую роль Межпарламентского союза в продвижении мира, демократии и обеспечении устойчивого развития во всем мире.

Глава Узбекистана принял спикеров парламентов стран Центральной Азии, поблагодарил их за участие в ассамблее и обсудил приоритеты по усилению межпарламентского взаимодействия в регионе.

В рамках форума Ерлан Кошанов провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Он обсудил вопросы расширения межпарламентского сотрудничества с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым, спикером палаты представителей Королевства Бахрейн Ахмедом Альмусаламом, спикером палаты советников Парламента Королевства Марокко Мохаммедом Ульд Эррашидом и со спикером Народной палаты Парламента Индии Ом Бирлой. Стороны обсудили пути укрепления взаимодействия в рамках межпарламентской дипломатии и обмена опытом в сфере законодательства.

Также спикер Мажилиса на полях форума обменялся мнениями по вопросам углубления сотрудничества с главами парламентов России, Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Турции, Кыргызстана.

Фото: Талгат Таныбаев

В мероприятиях в Ташкенте приняли участие парламентские делегации свыше 140 стран мира. Помимо основной сессии, депутаты от Казахстана участвовали в заседаниях комитетов по вопросам мира и безопасности, устойчивому развитию, форуме женщин-парламентариев, геополитической группы "Евразия".

На заседании постоянного Комитета по вопросам мира и международной безопасности, который возглавляет депутат Мажилиса Парламента Казахстана Айгуль Куспан, был рассмотрен проект резолюции "Роль парламентов в продвижении решения о сосуществовании двух государств в Палестине".

Межпарламентский союз – крупнейшая международная парламентская организация, созданная в 1889 году. В его состав входят парламенты 180 государств. Казахстан является членом Ассамблеи Межпарламентского союза с 1993 года

Ассамблея Межпарламентского союза способствует развитию межпарламентской дипломатии, предоставляет парламентам и парламентариям полномочия по продвижению мира, демократии и устойчивого развития во всем мире.

Фото: Талгат Таныбаев

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Айсулу Омарова
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