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Политика

Казахстан и Бавария укрепляют деловые связи

Здание, флаг, архитектура, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 05:59 Фото: pixabay
Запуск новых совместных проектов и расширение сотрудничества обсудили в Баварии представители казахстанской делегации с германскими партнерами, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", Казахстан играет ключевую роль в энергетической безопасности региона, поставляя почти половину импортируемой нефти. Дополнительный импульс сотрудничеству придаст запуск в мае прямого рейса Шымкент – Мюнхен.

В свою очередь, Бавария – это ведущий экономический центр Германии и один из самых передовых регионов Европы, где сосредоточены ключевые инновационные кластеры страны, такие как машиностроение, автомобилестроение и IT.

Именно поэтому федеральная земля Бавария стала следующим пунктом в программе визита казахстанской делегации. Началась она с политического диалога. В Мюнхене члены делегации под руководством Романа Скляра встретились с заместителем премьер-министра Баварии Хубертом Айвангером, министром по делам международного сотрудничества и Европы Эриком Байсвенгером.

Они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и высоко оценили текущее партнерство. Бавария занимает 1-е место по товарообороту с Казахстаном среди всех федеральных земель ФРГ. В прошлом году этот показатель превысил 4 млрд 700 млн евро, а это практически половина от общего объема торговли между Казахстаном и Германией.

Ранее на полях саммита "Центральная Азия – Европейский союз" 3 апреля состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Аксинья Титова
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