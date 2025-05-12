Токаев наградил журналиста и политического деятеля Куаныша Султанова

Указом президента Касым-Жомарта Токаева Куаныш Султанов награжден орденом "Отан" за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды за 12 мая 2025 года отмечено:

"За особые заслуги в государственной и общественной деятельности наградить орденом "Отан" Сұлтанов Қуаныш Сұлтанұлы".

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Стоит отметить, что сегодня, 12 мая, Султанову исполнилось 80 лет. Он родился в селе Коктал.

Куаныш Султанович Султанов – казахстанский политический деятель, журналист, политолог. доктор политических наук (2000), профессор, академик Академии политической науки Республики Казахстан (с 1997).

Также он: заслуженный деятель Казахстана (2008), заслуженный деятель дипломатической службы (2003), заслуженный журналист Казахстана (2008). Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1972), премии Ленинского комсомола (1967).

С 1995 по 2001 год Султанов был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китае, КНДР и Вьетнаме.

С 2001 по 2011 годы являлся депутатом Сената Парламента.

6 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев наградил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама орденом "Достық" I степени. Тогда глава государства подчеркнул, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения, которые имеют давние исторические корни.