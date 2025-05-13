Президент лично поздравил Куаныша Султанова с 80-летием и вручил орден "Отан"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил орден "Отан" государственному и общественному деятелю Куанышу Султанову. Об этом 13 мая 2025 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Куаныша Султанова с 80-летием, отметив его вклад в развитие страны.

"С первых дней Независимости вы активно участвовали в делах страны, неустанно трудились во имя укрепления нашей государственности. Вы занимали посты министра и заместителя премьер-министра. На дипломатической службе вы немало сделали для повышения международного авторитета нашей страны. В качестве чрезвычайного и полномочного посла вы представляли Казахстан в Китайской Народной Республике, а также способствовали развитию отношений с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Вы внесли значимую лепту в развитие института отечественного парламентаризма. Будучи депутатом, заместителем председателя Верховного Совета, трижды избираясь в Сенат и дважды – в Мажилис, вы неизменно поднимали актуальные вопросы. Сегодня вы продолжаете энергично заниматься общественной деятельностью. Уверен, ваш бесценный опыт, патриотизм, личные качества могут служить достойным примером для молодежи", – сказал президент.

Также глава государства отметил творческие заслуги Куаныша Султанова, который написал ряд книг общественно-политической тематики.

В свою очередь Куаныш Султанов выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение государственной награды и высокую оценку его многолетнего труда на благо страны.

12 мая 2025 года стало известно, что указом президента Куаныш Султанов награжден орденом "Отан" за особые заслуги в государственной и общественной деятельности.