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Политика

Ерлан Карин: Президент Токаев определил новые приоритеты национальной стратегии

Ерлан Карин: Президент Токаев определил новые приоритеты национальной стратегии, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 17:44 Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин принял участие в открытии V Форума аналитических центров "Центральная Азия – Китай: новые горизонты регионального партнерства", сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что форум проходит накануне второго саммита "Центральная Азия – Китай", который состоится 16-17 июня этого года в Астане.

Также государственный советник рассказал участникам форума о дальнейших целях развития Казахстана, сформулированных главой государства:

"Казахстан ставит перед собой новые долгосрочные цели. Президент Касым-Жомарт Токаев на 4-м заседании Национального курултая в марте этого года определил пять новых приоритетов национальной стратегии развития страны".

Также он перечислил новые приоритеты нацстратегии развития Казахстана:

  1. Цифровизация и искусственный интеллект.
  2. Энергетика.
  3. Транспорт и транзит.
  4. Агропромышленный сектор.
  5. Человеческий капитал.

При этом Ерлан Карин подчеркнул, что для достижения поставленных целей президентом определены конкретные меры и индикаторы развития:

  • В сфере цифровизации предстоит создать мощную архитектуру хранения и обработки данных, начать массово экспортировать технологические продукты.
  • В сфере энергетики стоит задача не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать в перспективе крупным экспортером на энергетическом рынке.
  • Задачей стратегического порядка является превращение Казахстана в Евразийский транспортно-логистический хаб.
  • В аграрном секторе стоит задача в ближайшие пять лет в два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства, в три раза повысить производительность труда в отрасли и в течение 10 лет войти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна.
  • Ключевым направлением национальной стратегии президента является развитие человеческого капитала. Поэтому Казахстан продолжит вкладывать значительные средства в образование и науку, медицину, спорт, креативную индустрию.

В заключение государственный советник еще раз напомнил, что главной целью реформ президента остается укрепление государственности и рост благосостояния всех граждан:

"Все реформы и преобразования нынешнего политического курса ориентированы на формирование "Справедливого Казахстана". Это означает, что мы проводим реформы не ради самих реформ, а для укрепления нашей государственности, для роста благосостояния всех граждан".

С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая, который состоялся 15 марта 2025 года в Бурабае, можете ознакомиться здесь..

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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