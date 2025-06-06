Президент Казахстана призвал модернизировать ООН для эффективного глобального управления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом реформировать Организацию Объединенных Наций, чтобы сделать ее более справедливой, представительной и эффективной в условиях современного мира, сообщает Zakon.kz.

В своей статье для американского издания The Hill, посвященной 80-летию ООН, президент Казахстана подчеркнул необходимость усиления роли развивающихся и средних держав, укрепления регионального лидерства и адаптации структуры ООН к актуальным глобальным вызовам.

"В год 80-летия Организации Объединенных Наций важно оглянуться на то, чего удалось достичь самой влиятельной международной организации, и понять, почему она по-прежнему незаменима. С момента основания в 1945 году ООН провела более 70 миротворческих миссий, помогла стабилизировать зоны конфликтов, защитила мирных жителей и доставила жизненно необходимую гуманитарную помощь миллионам пострадавших от войн, голода и стихийных бедствий. Организация сыграла ключевую роль в экологических инициативах, содействовала переходу к цифровому миру и остается центральной платформой дипломатии, объединяя 193 государства-члена вокруг целей мира, развития и прав человека", – говорится в статье.

По его словам, однако этот юбилей приходится на время растущей критики. ООН сталкивается с упреками в недостаточной эффективности, ограниченных рычагах воздействия и частых тупиках в Совете Безопасности из-за права вето.

"Также сохраняются опасения по поводу несправедливости глобального управления, где развивающиеся и средние державы – особенно из Африки, Азии и Латинской Америки – недостаточно представлены в международных решениях. Некоторые считают, что ООН устарела и в условиях многополярного мира должна быть обойдена. Но это было бы ошибкой. Вместо этого необходимо модернизировать сам подход к многосторонности – сделать ООН более восприимчивой к региональным приоритетам и более отражающей современные глобальные реалии. Ключевым шагом должно стать расширение роли развивающихся и средних держав в решении региональных проблем при поддержке легитимности системы ООН. Это позволит странам, обладающим знанием контекста и заинтересованностью, действовать эффективно, одновременно снижая риски чрезмерно централизованного управления", – считает Токаев.

Он отметил, что конкретным примером такого подхода является создание Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, крупнейшем городе Казахстана. Центр был учрежден по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 4 марта. Он станет платформой практических решений, содействующих региональному сотрудничеству в таких вопросах, как изменение климата, экономическая интеграция и водная безопасность.

"В тесном сотрудничестве с ООН центр будет помогать странам региона решать общие задачи через координированные, ориентированные на результат действия. Для Казахстана и его соседей это отражает простую истину: именно жители региона лучше всего знают, как обеспечивать мир, развитие и устойчивый прогресс. Центр приблизит Цели устойчивого развития к тем, для кого они предназначены, превращая глобальные задачи в локальные действия. Региональный центр – это также модель на будущее. Во всем мире ООН следует сотрудничать с региональными структурами, позволяя развивающимся и средним державам играть ведущую роль в решении актуальных для них вопросов – будь то в Сахеле, Юго-Восточной Азии или Латинской Америке. Такой подход создаст более инклюзивную, гибкую и эффективную систему многосторонности", – подчеркнул глава Казахстана.

По его мнению, развивающиеся страны и средние державы чаще других искренне верят в миссию ООН. Они рассматривают ее как единственную универсальную платформу, где все государства – большие и малые – могут говорить, договариваться и достигать консенсуса.

"Чтобы ООН действительно служила глобальному сообществу, ее структуры, особенно Совет Безопасности, должны быть реформированы для включения большего числа стран за пределами постоянной пятерки (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай). Только тогда организация сможет эффективно отвечать на разнообразные и срочные региональные вызовы современности. Казахстан, в свою очередь, давно демонстрирует готовность к региональному лидерству и ответственному поведению на глобальной арене. На региональном уровне наша страна активно поддерживает восстановление и развитие Афганистана. Мы оказываем гуманитарную помощь, реализуем образовательные программы для афганской молодежи и выступаем за интеграцию страны в региональные торговые и энергетические сети. Мы убеждены: без стабильности в Афганистане Центральная Азия не сможет реализовать свой потенциал. Этим процессом должны руководить государства региона, обладающие знанием местного контекста, в партнерстве с ООН – а не международные бюрократы, далекие от реальности на местах", – добавил глава государства.

По его словам, на глобальном уровне Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликтов и ответственную дипломатию.

"Мы принимали переговоры по сирийскому урегулированию в рамках Астанинского процесса, способствовали диалогу между Арменией и Азербайджаном в прошлом году и последовательно призывали к дипломатическому решению конфликта на Украине. Казахстан также направлял миротворцев в зону Голанских высот и участвует в других миссиях ООН – в Южном Судане, в Органе по надзору за перемирием и в Временных силах безопасности в Абьее. Кроме того, мы с гордостью представляли интересы международного сообщества в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2017–2018 годах. Я убежден, что ООН станет еще более значимой и эффективной организацией, если будет реформирована. Мы положительно оцениваем инициативу UN80, запущенную Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем в марте. Ее цель – модернизация и усиление деятельности ООН, пересмотр устаревших мандатов, повышение эффективности и адаптация к текущим глобальным вызовам", – написал Токаев.

Он подчеркнул, что если удастся сделать ООН более представительной, регионально ориентированной и ориентированной на результат, она станет организацией, соответствующей вызовам XXI века. Такой ООН сможет уверенно решать задачи, связанные с изменением климата, продовольственной безопасностью, предотвращением конфликтов и регулированием технологий.





"Казахстан и впредь будет активным партнером этих усилий. Мы первыми в мире добровольно отказались от четвертого по величине ядерного арсенала после обретения независимости в 1991 году, способствовали созданию Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия, в 2006 году. Мы подписали Договор о запрещении ядерного оружия в 2018 году и продолжаем продвигать идеи мирного использования ядерной энергии. Мы намерены и впредь добиваться мира без ядерного оружия к столетию ООН в 2045 году, а также отстаивать дипломатию, диалог и многостороннее сотрудничество на всех уровнях", – подытожил президент.

Ранее Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.

