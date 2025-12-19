#Казахстан в сравнении
События

Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:02 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему "Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир", сообщает Zakon.kz.
"Для меня высокая честь в качестве первого главы государства из нашего региона выступать в стенах этого выдающегося учреждения. Рассматриваю эту возможность как знак подлинного доверия к растущей международной роли Казахстана и как признание наших неустанных усилий, направленных на продвижение мультилатерализма и поддержание глобальной стабильности. Организация Объединенных Наций имеет для меня особое личное значение, поскольку я был удостоен возможности занимать должность заместителя генерального секретаря и генерального директора ее представительства в Женеве, а также генерального секретаря Конференции по разоружению", – сказал президент.

Глава государства поздравил коллектив Университета с юбилеем – 50-летием с начала деятельности – и отметил вклад УООН в выработку практических решений во благо всего международного сообщества.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 14:02
Токаев о ядерной угрозе: Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом

Касым-Жомарт Токаев отметил созвучие его убеждениям принципов японской этики, согласно которым истинная сила заключается в гармонии, мудрости и ответственном лидерстве.

"Как писал принц Сётоку в VII веке, "гармония должна цениться превыше всего". Сегодня этот принцип остается центральным в государственном управлении и международных отношениях и находит свое яркое воплощение во внешней политике Казахстана", – отметил президент.

Во время лекции он остановился на ситуации в мировом сообществе, которое, по его мнению, остро нуждается в восстановлении взаимного доверия и предсказуемости.

"Обновленная культура стратегического доверия должна стать основой международного сотрудничества и процесса коллективного принятия решений. В этом ключе Казахстан последовательно продвигает данные принципы через такие инициативы, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Нет сомнений в том, что ни одно государство не сможет в одиночку справиться с сегодняшними вызовами. Только принципиальные и эффективные совместные действия могут дать долгосрочные результаты. В этом контексте ООН должна и в дальнейшем играть центральную роль в международных отношениях как универсальная и безальтернативная организация", – убежден президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
