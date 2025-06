Делегация Туркестанской области под руководством Нуралхана Кушерова посетила предприятия в КНР

В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику официальная и деловая делегация Туркестанской области во главе с акимом Нуралханом Кушеровым ознакомилась с деятельностью ряда крупных предприятий в городе Линьи провинции Шаньдун.

Делегация посетила завод "Shandong Huasheng Zhongtian", производящий сельскохозяйственную технику, предприятие по выпуску металлических опор для электросетей, а также производство оборудования для уличного освещения. Все производственные площадки оснащены современными технологиями и экспортируют продукцию на внешние рынки. Компания производит металлические опоры, отличающиеся высокой прочностью и долговечностью, используемые в электросетях и общественном освещении. Также выпускаются специальные LED-светильники и полные системы освещения для улиц, городов и промышленных зон. Солнечные светодиодные лампы преобразуют солнечную энергию в электричество и являются экологически чистыми.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким области поддержал идею широкого использования удобных осветительных приборов на новых заводах и фабриках, строящихся в Туркестанской области, и дал соответствующие поручения ответственным руководителям.

В Туркестанской области также ведется системная работа по модернизации местной инфраструктуры. В прошлом году в регионе было установлено более 21 тысячи уличных светильников, из них около 14 тысяч – за счет бюджета, остальные – при поддержке спонсоров. В этом году планируется установить дополнительно 7522 уличных светильника. Рассматриваются пути внедрения зарубежных технологий в регионе.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, официальная и деловая делегация под руководством акима области посетила выставочный центр сельскохозяйственной техники, где ознакомилась с последними моделями универсальных бензиновых двигателей, а также техникой для садоводства, парковых и лесных хозяйств.

По итогам визита стороны обменялись конкретными предложениями и провели переговоры по вопросам расширения инвестиционного сотрудничества, открытия новых производств, трансфера технологий и подготовки кадров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Акимат Туркестанской области ставит перед собой главную цель – улучшение благосостояния населения через привлечение инвестиций и запуск новых производств, налаживая тесные связи с зарубежными партнерами.

В рамках визита делегация посетила заводы всемирно известной компании "Shandong Kamoya Smart Culture and Tourism Technology Co., Ltd.", где ознакомилась с производством смарт-капсульных домов, мобильных модульных конструкций и объектов современной туристической инфраструктуры. Совместный проект по сборке капсульных домов уже стартовал между компанией и ТОО "BNK GROUP LTD". В дальнейшем такие дома будут производиться в Туркестане под брендом "KHAN TAU". На данный момент первая партия готовой продукции уже подготовлена к отправке в регион.