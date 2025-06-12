В рамках визита в Китай проведены переговоры о начале глубокой переработки чеснока в Туркестанской области

Официальная и деловая делегация во главе с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым продолжила рабочую поездку в Китай, посетив город Цзинин провинции Шаньдун.

В ходе визита состоялись важные встречи с руководством компании "Wanglin Group", признанным мировым лидером в производстве чеснока, и были проведены переговоры о стратегическом партнерстве. Особое внимание уделено обсуждению инвестиционных проектов в аграрном секторе региона.

На встрече были подняты вопросы реализации совместных проектов по выращиванию и переработке чеснока. Международная компания поделилась своим опытом и высоко оценила агроклиматические условия Туркестанской области. Стороны обсудили конкретные инвестиции, строительство современных перерабатывающих заводов и развитие экспортной логистики.

По итогам встречи стороны договорились о совместной работе по созданию агроиндустриального кластера в Туркестанской области, увеличению объемов выращивания чеснока, заключению долгосрочных контрактов с фермерами и экспорту готовой продукции за рубеж.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках визита делегация ознакомилась с перерабатывающими цехами и логистической инфраструктурой компании, посетила производственные площадки по глубокой переработке чеснока и его экспорту. Также участники визита ознакомились с работой центра регулирования мировых цен на чеснок. История крупнейших производителей чеснока в Китае уходит далеко в прошлое. Компания обладает более чем 20-летним опытом в переработке чеснока, его заморозке, сушке, хранении и поставке на мировой рынок. Общая площадь посевов составляет 500 тыс. га, ежегодный объем реализации продукции – 8 млн тонн. Объем экспорта – $4 млрд. Вместимость складов хранения – 4,8 млн тонн. Из чеснока изготавливается широкий ассортимент лекарственных препаратов и витаминов.

"Сегодняшние переговоры – важный поворотный момент для Туркестанской области. Мы вступаем в новый этап развития сельского хозяйства. Эти инициативы полностью соответствуют поручениям нашего президента по развитию сельской экономики. Главное – реализовать проекты, которые принесут реальную пользу сельским жителям и обеспечат стабильный доход. Наши фермеры умеют выращивать экологически чистую продукцию. Теперь для выхода на международные рынки им необходимы новые технологии и инвестиции. Это поможет создать рабочие места, увеличить доходы в селе и расширить объем экспорта. Мы приложим к этому все усилия", – отметил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках визита делегация Туркестанской области ознакомилась с работой китайских аграрных технопарков и обменялась опытом по хранению переработанной сельхозпродукции, логистике и механизмам выхода на экспорт.

Также делегация посетила государственный музей чеснока, где ознакомилась с достижениями Китая в агропромышленной сфере, историей выращивания и переработки чеснока. В экспозиции музея представлены технологии и научные достижения от древности до современности.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Туркестанская область – один из ведущих регионов по производству сельскохозяйственной продукции. Ежегодно на десятках тысяч гектаров здесь выращиваются чеснок, лук, овощи и бахчевые культуры. В регионе ведется системная работа по диверсификации аграрного сектора, увеличению числа перерабатывающих предприятий и развитию орошаемого земледелия. В настоящее время в области созданы все условия для привлечения иностранных инвестиций в сельское хозяйство. К 2025 году планируется увеличить объем прямых иностранных инвестиций в регион на 30%.