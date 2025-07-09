Токаев наградил работников водного хозяйства

Президент Касым-Жомарт Токаев 9 июля 2025 года поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником и подчеркнул, что вода – источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, Казахстан обладает огромной территорией, однако большую ее часть занимают пустыни и полупустыни.

"Поэтому не будет преувеличением сказать, что водные ресурсы являются частью национальной безопасности Казахстана и неизменно находятся в центре внимания государства. В 2023 году в своем Послании я отдельно остановился на важности бережного использования воды. Создано Министерство водных ресурсов и ирригации. Обозначены конкретные задачи, проведены масштабные реформы, принят новый Водный кодекс, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Значительные средства выделены на строительство и модернизацию водных объектов, в том числе привлекаются зарубежные инвестиции. В настоящее время в отрасли трудятся порядка 30 тысяч человек, которые обеспечивают подачу воды в города и села, промышленные предприятия, а также для орошения полей". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент обратил внимание на то, что в стране по-прежнему ощущается дефицит квалифицированных специалистов.

Он уточнил, что в 2024 году был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации:

"Количество грантов, выделяемых на эту специальность, увеличилось вдвое, а свыше 500 студентов обучаются за счет бюджетных средств. Выпускники университета смогут трудоустроиться в рамках программы "С дипломом в село". Кроме того, 120 работников отрасли в целях обмена опытом получают дополнительное образование в Китае. Несомненно, особое внимание уделяется улучшению социальных условий работников водного хозяйства. Так, в 2024 году их заработная плата выросла на 25%, а также планируется ее дальнейшее увеличение в этом году. Одним словом, в этом направлении ведется системная работа".

Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшей задачей. В последние годы в этой отрасли принимаются конкретные меры.

Так, по словам президента, сегодня большинство жителей как городов, так и сел имеют доступ к чистой питьевой воде.

"Одной из приоритетных задач является обеспечение водоснабжения порядка 500 сел. Особенно важно решить проблему очистки питьевой воды. Недаром в народе говорят: "Даже за воду есть спрос" (Судың да сұрауы бар), ведь испокон веков люди знали цену каждой капле воды. Рациональное использование воды – весьма актуальная проблема". Касым-Жомарт Токаев

К примеру, в повести "Шыңырау" выдающегося писателя Абиша Кекилбаева хорошо раскрыты бесценные свойства воды и труд копателей колодцев.

"Сегодня в стране введен тариф, стимулирующий экономное потребление воды. Другими словами, меньше потребляешь – меньше платишь. Кроме того, государство активно поддерживает хозяйства, использующие водосберегающие технологии, и будет возмещать до 80% потраченных средств. Сегодня такие технологии используются на 470 тысячах гектарах земли. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, поскольку водосбережение – это важнейшая стратегическая задача. Особое значение приобретает активное внедрение цифровых решений в эту сферу. Однако нынешняя ситуация остается неудовлетворительной. В рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" всесторонне продвигается культура водосбережения. Более 2 миллионов учащихся приняли участие в масштабном проекте "Экономь воду – сохраняй будущее!". Касым-Жомарт Токаев

В заключительной части Токаев заявил, что подрастающее поколение с детства должно бережно относиться к воде.

Днем ранее, 8 июля, Токаев принял президента совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано и вручил ему орден.