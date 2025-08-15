#АЭС в Казахстане
Политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре планирует визит в Казахстан

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Алиев, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 08:59 Фото: akorda.kz
В октябре 2025 года может состояться государственный визит в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 августа, рассказал советник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай. По его словам, этот вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств.

"В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть", – сообщил он.

В прошлом году состоялся государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Лидеры двух стран подписали важные документы, поднявшие двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства и укрепившие союзнические отношения двух государств.

10 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Азербайджана. Он поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.  

Фото Алия Абди
Алия Абди
