Токаев поздравил Алиева с подписанием Декларации о мирном урегулировании конфликта Азербайджана и Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствуют стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Казахстан, будучи стратегическим партнером Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе", – говорится в сообщении Акорды.

Токаев подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Также он отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством его лидера – президента Ильхама Алиева.

Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

Глава Азербайджана поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Он подчеркнул заинтересованность своей страны в наращивании многостороннего сотрудничества с Казахстаном.

Декларацию о мирных отношениях между странами лидеры Армении и Азербайджана подписали в пятницу, 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Ранее американский президент отмечал, что должен положить конец многолетнему конфликту двух государств.