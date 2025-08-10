#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
События

Токаев поздравил Алиева с подписанием Декларации о мирном урегулировании конфликта Азербайджана и Армении

Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 16:36 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствуют стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Казахстан, будучи стратегическим партнером Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе", – говорится в сообщении Акорды.

Токаев подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Также он отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством его лидера – президента Ильхама Алиева.

Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

Глава Азербайджана поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Он подчеркнул заинтересованность своей страны в наращивании многостороннего сотрудничества с Казахстаном.

Декларацию о мирных отношениях между странами лидеры Армении и Азербайджана подписали в пятницу, 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Ранее американский президент отмечал, что должен положить конец многолетнему конфликту двух государств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Токаев поговорил с Зеленским по телефону: звонок состоялся по инициативе Украины
События
15:41, Сегодня
Токаев поговорил с Зеленским по телефону: звонок состоялся по инициативе Украины
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая
События
09:01, Сегодня
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая
Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье
События
20:10, 09 августа 2025
Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: