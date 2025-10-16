#АЭС в Казахстане
Политика

20-21 октября президент Азербайджана посетит Казахстан

Токаев, Алиев, визит, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:30 Фото: akorda.kz
По приглашению Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Акорды, в ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне.

Кроме того, главы государств примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.

Стоит отметить, что буквально недавно Касым-Жомарт Токаев был в Азербайджане. 6 октября он прибыл в Габалу. Уже 7 октября президент принял участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
