Назначен новый вице-министр национальной экономики Казахстана

Сегодня, 27 августа 2025 года, стало известно о назначении нового вице-министра национальной экономики Казахстана. Им стал Ерлан Сагнаев, сообщает Zakon.kz.

Информация о назначении была опубликована в Telegram-канале правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики", – говорится в официальном заявлении.

Ерлан Сагнаев родился 26 февраля 1978 года в Акмолинской области. Окончил Государственный Северо-Казахстанский университет по специальности "Экономист-менеджер".

В 1999 году начал работать в налоговых органах Северо-Казахстанской области. Впоследствии был замглавы Налогового департамента по Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областям.

В 2016 году перешел в КГД при Минфине Казахстана. Занимал руководящую должность.

В 2019 году назначен замглавы Департамента госдоходов по Атырауской области.

До сегодняшнего назначения возглавлял Департамент налоговой и таможенной политики в МНЭ.

