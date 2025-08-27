#АЭС в Казахстане
Политика

Назначен новый вице-министр национальной экономики Казахстана

Ерлан Сагнаев, назначение, вице-министр, экономика, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 19:39 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 27 августа 2025 года, стало известно о назначении нового вице-министра национальной экономики Казахстана. Им стал Ерлан Сагнаев, сообщает Zakon.kz.

Информация о назначении была опубликована в Telegram-канале правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики", – говорится в официальном заявлении.

Ерлан Сагнаев родился 26 февраля 1978 года в Акмолинской области. Окончил Государственный Северо-Казахстанский университет по специальности "Экономист-менеджер".

В 1999 году начал работать в налоговых органах Северо-Казахстанской области. Впоследствии был замглавы Налогового департамента по Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областям.

В 2016 году перешел в КГД при Минфине Казахстана. Занимал руководящую должность.

В 2019 году назначен замглавы Департамента госдоходов по Атырауской области.

До сегодняшнего назначения возглавлял Департамент налоговой и таможенной политики в МНЭ.

25 августа 2025 года Талгат Момышев был назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Токаев проводил короля Иордании в аэропорту Астаны
Политика
18:05, Сегодня
Токаев проводил короля Иордании в аэропорту Астаны
О чем заявил Токаев на казахско-иорданском бизнес-форуме
Политика
17:07, Сегодня
О чем заявил Токаев на казахско-иорданском бизнес-форуме
Какими документами обменялись члены делегаций Казахстана и Иордании
Политика
14:44, Сегодня
Какими документами обменялись члены делегаций Казахстана и Иордании
