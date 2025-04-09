Назначен вице-министр национальной экономики

9 апреля 2025 года стало известно о назначении вице-министра национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

Им стал Асан Дарбаев.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики", – сказано в сообщении пресс-службы премьера.

Асан Дарбаев родился в 1984 году. В 2005 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Финансы и финансовое право", в 2007 году – магистратуру в Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова по специальности "Финансы", в 2009 году – магистратуру в Академии государственного управления при президенте РК по специальности "Государственное и местное управление", в 2012 году – магистратуру Университета "Уорвик" по программе "Болашак" (Великобритания) по специальности "Управление проектами" (Programme and Project Manaqement).

С 2005 по 2006 год проработал ведущим специалистом в структуре Министерства финансов. Начиная с 2006 года работал в антимонопольной сфере главным специалистом в территориальных подразделениях.

С 2009 года работал в АО "Центр развития и защиты конкурентной политики" и Объединении юридических лиц "Казахская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy".

С 2013 года занимал должности от заместителя директора до руководителя Управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2015 года работал в должности заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики.

С сентября 2019 года работал председателем Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

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