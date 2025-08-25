Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации

25 августа 2025 года стало известно о назначении нового вице-министра водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Им стал Талгат Момышев. Информация опубликована в Telegram-канале правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Момышев Талгат Амангельдиевич назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации", – указано в сообщении.

Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики. Трудовую деятельность начал в 1990 году. В различные годы работал в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

С 1997 по1998 год работал в Жамбылском центре стандартизации и метрологии в должностях начальника отдела стандартизации и заместителя директора. С 1998 по 2000 год работал в аппарате акима Жамбылской области в должностях старшего референта общего отдела и председателя Комитета по инвестициям и внешнеэкономическим связям.

С 2000 по 2010 год работал в Министерстве индустрии и торговли РК. 2010-2014 гг. – заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий, председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.

С 2014 по 2021 год работал в Комитете экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики, в Администрации президента РК; заместителем акима Жамбылской области; в Министерстве энергетики в должностях ответственного секретаря и руководителя аппарата.

С 2021 по 2023 год – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК. 2023-2024 годы – генеральный директор РГП "Национальный центр аккредитации" Министерства торговли и интеграции РК.

С июля 2024 года по настоящее время работал директором Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

