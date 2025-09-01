Более 15 миллиардов долларов инвестиций: что принесет визит Токаева в Пекин
Как рассказал советник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, эти соглашения будут заключены между более чем 100 казахстанскими и китайскими компаниями и охватывают такие ключевые секторы, как энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика.
Привлечение инвестиций не только увеличит финансовые потоки в страну, но и поспособствует созданию новых рабочих мест для казахстанцев.
Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших китайских компаний. В состав делегации вошли представители казахстанского бизнеса, что подчеркивает нацеленность на укрепление сотрудничества.
Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходил 1 сентября 2025 года в Китае. В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.