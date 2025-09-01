В китайском Тяньцзине начался саммит ШОС

1 сентября 2025 года начался саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии", сообщает Zakon.kz.

В Тяньцзинь на саммит ШОС прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В 10:00 по местному времени начался второй день заседания. Участников форума приветствовал глава КНР Си Цзиньпин, после чего с речью выступили главы государств-членов организации, в том числе и Касым-Жомарт Токаев.





В состав ШОС сегодня входят 10 государств: Китай, Индия, Россия, Пакистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Это крупнейшая встреча этого блока с момента его основания в 2001 году.

Ранее сообщалось о том, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай получил широкое освещение в ведущих китайских средствах массовой информации.