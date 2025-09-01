#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Политика

В китайском Тяньцзине начался саммит ШОС

Саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 08:02 Фото: Акорда
1 сентября 2025 года начался саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии", сообщает Zakon.kz.

В Тяньцзинь на саммит ШОС прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В 10:00 по местному времени начался второй день заседания. Участников форума приветствовал глава КНР Си Цзиньпин, после чего с речью выступили главы государств-членов организации, в том числе и Касым-Жомарт Токаев.


В состав ШОС сегодня входят 10 государств: Китай, Индия, Россия, Пакистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Это крупнейшая встреча этого блока с момента его основания в 2001 году.

Ранее сообщалось о том, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай получил широкое освещение в ведущих китайских средствах массовой информации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Глава государства поздравил президента Словакии с Днем Конституции
Политика
07:05, Сегодня
Глава государства поздравил президента Словакии с Днем Конституции
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана
Политика
06:48, Сегодня
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана
Китайские СМИ о визите Токаева: сотрудничество на новом уровне
Политика
15:36, 31 августа 2025
Китайские СМИ о визите Токаева: сотрудничество на новом уровне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: