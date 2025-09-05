#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Политика

В Казахстане впервые испытали автоматизированную систему управления Сил воздушной обороны

Испытание автоматизированной системы управления воздушной обороны, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 14:50 Фото: МО РК
На полигоне "Сарышаган" в Карагандинской области прошла активная фаза тактического учения "Боевое содружество-2025", ставшая важным этапом цифровизации Сил воздушной обороны.

Впервые была апробирована автоматизированная система управления, которая показала свою эффективность в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото: МО РК

За ходом учения наблюдали заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков и заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

Фото: МО РК

В маневрах участвовали подразделения противовоздушной обороны и экипажи фронтовой авиации Военно-воздушных сил, выполнявшие роль условного противника. При обнаружении воздушных целей расчеты ПВО отрабатывали алгоритмы оповещения и применения средств поражения для отражения массированных ударов.


"Тактическое учение стало важной вехой в развитии Сил воздушной обороны. Впервые мы применили автоматизированную систему управления и результаты превзошли ожидания. Цифровые решения позволили добиться высокой скорости обмена информацией, более точной координации, что способствовало улучшению системы управления войсками", – отметил специалист войск ПВО Адиль Субебаев.

Фото: МО РК

Учение подтвердило, что интеграция цифровых решений в боевую практику открывает новые возможности для повышения боеспособности подразделений и укрепления безопасности воздушного пространства страны.

Фото: МО РК

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Токаев поручил подготовить столицу к зиме и решить проблемы с ливневкой
Политика
16:06, Сегодня
Токаев поручил подготовить столицу к зиме и решить проблемы с ливневкой
Президент Токаев встретился с высоким гостем из Монголии
Политика
15:09, Сегодня
Президент Токаев встретился с высоким гостем из Монголии
В Мангистау стартовал первый в Центральной Азии проект по развитию морской аквакультуры
Политика
14:27, Сегодня
В Мангистау стартовал первый в Центральной Азии проект по развитию морской аквакультуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: