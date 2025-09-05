В Казахстане впервые испытали автоматизированную систему управления Сил воздушной обороны

На полигоне "Сарышаган" в Карагандинской области прошла активная фаза тактического учения "Боевое содружество-2025", ставшая важным этапом цифровизации Сил воздушной обороны.

Впервые была апробирована автоматизированная система управления, которая показала свою эффективность в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото: МО РК

За ходом учения наблюдали заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков и заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

Фото: МО РК

В маневрах участвовали подразделения противовоздушной обороны и экипажи фронтовой авиации Военно-воздушных сил, выполнявшие роль условного противника. При обнаружении воздушных целей расчеты ПВО отрабатывали алгоритмы оповещения и применения средств поражения для отражения массированных ударов.





"Тактическое учение стало важной вехой в развитии Сил воздушной обороны. Впервые мы применили автоматизированную систему управления и результаты превзошли ожидания. Цифровые решения позволили добиться высокой скорости обмена информацией, более точной координации, что способствовало улучшению системы управления войсками", – отметил специалист войск ПВО Адиль Субебаев.

Фото: МО РК

Учение подтвердило, что интеграция цифровых решений в боевую практику открывает новые возможности для повышения боеспособности подразделений и укрепления безопасности воздушного пространства страны.