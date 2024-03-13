В Силах воздушной обороны определили лучших старшин

В Алматы на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи прошли сборы по подготовке старшин подразделений воинских частей Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

"Обучение направлено на повышение профессиональной подготовки старшин в вопросах организации бытовых условий военнослужащих и качественного выполнения своих должностных обязанностей. Особое внимание было уделено налаживанию и ведению ротного хозяйства. Руководитель сбора, заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по тылу полковник Асылхан Таубаев, подчеркнул важность таких занятий для получения старшинами необходимой в службе ценной информации", – указано в пресс-релизе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.





Фото: ВИИРЭС

Программа сборов включала лекции, показные и инструктивные занятия, а также практические занятия по ведению ротного хозяйства. Участники обсудили вопросы хранения продовольствия, техники и имущества продовольственной службы, а также системы модернизированного питания. Отдельное внимание уделили обеспечению экологической и противопожарной безопасности воинской части.





Фото: ВИИРЭС

По окончании сборов старшины сдавали зачеты на знанию должностных обязанностей и физической подготовке, а также проходили тестирование на знание руководящих документов по тыловому обеспечению. Лучших старшин наградили за их достижения. Сборы прошли на высоком организационно-методическом уровне, став еще одним шагом на пути повышения профессионального уровня военнослужащих этой категории, отметили в Минобороны.

12 марта стало известно, что в Актау военнослужащие срочной службы проявили себя, создав боевую машину из подручных средств.