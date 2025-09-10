Северо-Казахстанская область объединяет усилия ради будущего страны: в регионе обсудили Послание президента

В Северо-Казахстанской области состоялось расширенное заседание акимата, посвященное обсуждению ключевых инициатив Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу страны "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам реализации стратегических инициатив, озвученных главой государства, и адаптации их к региональным условиям.

Аким области Гауез Нурмухамбетов подчеркнул значимость Послания для региона, обладающего серьезным потенциалом в виде аграрных ресурсов, развитой инфраструктуры и квалифицированных кадров.

"Для Северо-Казахстанской области это Послание имеет особое значение. Наша задача – эффективно использовать имеющиеся преимущества с учетом новых приоритетов и вызовов времени", – отметил глава региона.

Фото: акимат СКО

Одним из ключевых направлений, определенных в Послании, стало внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. В СКО эти процессы уже активно запущены: ИИ применяется в агропромышленном комплексе, здравоохранении, системе образования, транспорте и жилищно-коммунальном хозяйстве. Работа по цифровизации ведется на базе регионального IT-хаба, где осуществляется подготовка специалистов и популяризация современных технологий.

Как отметил руководитель Управления цифровых технологий Азамат Байтимиров, в регионе реализуется более 30 цифровых проектов.

Фото: акимат СКО

"У нас уже действует Офис цифровизации, где прорабатываются проекты и решаются проблемные вопросы в ключевых сферах. В свете Послания мы должны не просто продолжать точечную работу, а объединить ее в единую цифровую стратегию региона, синхронизированную с национальными системами управления данными", – подчеркнул он.

Значимое место в обсуждении заняли вопросы инвестиций. В соответствии с поручением президента в регионе стартует новый инвестиционный цикл, который даст импульс развитию производственного сектора. Планируется разработка инвестиционной карты СКО с использованием ИИ для анализа рыночных возможностей и выявления точек роста.

Особое внимание было уделено агропромышленному комплексу. Северо-Казахстанская область занимает лидирующие позиции в аграрной отрасли, активно внедряя цифровые решения. Регион первым в стране внедрил цифровые молочные фермы, которые стали пилотным проектом для масштабирования на национальном уровне. Руководитель Управления сельского хозяйства Даурен Токужинов отметил, что цифровизация в АПК охватывает весь производственный цикл.

Фото: акимат СКО

"Современные технологии активно применяются на всех этапах. Кроме того, поставлена задача – повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозугодий с использованием искусственного интеллекта", – отметил он.

Отдельным направлением стало развитие инфраструктуры как основы устойчивого роста региона. Ведется модернизация инженерных сетей, строятся и реконструируются объекты здравоохранения и образования, укрепляется социальная сфера. Цель – создание комфортных условий для жизни и работы, особенно для молодежи.

По итогам совещания участники подчеркнули, что Послание президента стало не только стратегическим ориентиром, но и конкретным планом действий, направленным на цифровую трансформацию, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни граждан.

Фото: акимат СКО

Северо-Казахстанская область демонстрирует готовность к системным преобразованиям и подтверждает свою решимость быть активным участником построения сильного, современного и конкурентоспособного Казахстана.