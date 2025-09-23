Токаев встретился с президентом Украины

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине.

Фото: Акорда

Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.

Владимир Зеленский прокомментировал встречу в социальной сети Х.

"Встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Основная задача на данный момент – достичь справедливого и прочного мира с надежными гарантиями безопасности", – сообщил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН. Еще две важные встречи провел Токаев в США.