#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Политика

Касым-Жомарт Токаев принял президента ФИФА

Заседание, госслужащие, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 06:59 Фото: Акорда
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.

Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с ФИФА Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.

В свою очередь Джанни Инфантино поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола.

Ранее Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Токаев встретился с президентом Украины
05:05, Сегодня
Токаев встретился с президентом Украины
Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН
04:22, 23 сентября 2025
Токаев провел встречу с генеральным секретарем ООН
Еще две важные встречи провел Токаев в США
01:23, 23 сентября 2025
Еще две важные встречи провел Токаев в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: