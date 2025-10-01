#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Политика

Токаев: ИИ должен усиливать образование, а не подменять его основы

Касым-Жомарт Токаев, образование, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:02 Фото: akorda.kz
На первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность учета рисков внедрения искусственного интеллекта в сферу образования, сообщает Zakon.kz.

По его словам, прежде всего, речь идет об этической составляющей, недобросовестном использовании искусственного интеллекта.

"Полагаясь на ответы нейросетей, учащиеся могут потерять навыки здравого мышления, самостоятельного обучения и анализа. Искусственный интеллект должен усиливать образовательный процесс, а не подменять его фундаментальные основы. Поэтому Правительству предстоит принять комплекс мер по обеспечению академической честности".Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства указал на необходимость учитывать неизбежную трансформацию рынка труда.

"Уже сегодня очевидно, что многие профессии будут постепенно вытесняться автоматизированными системами. Это приведет к высвобождению значительной доли рабочей силы и увеличению числа специалистов с устаревшими навыками. Это очень важная проблема. Если ее не решить, возрастут риски социальных последствий, таких как рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства".Касым-Жомарт Токаев

Тем не менее, продолжил Токаев, ИИ может и способствовать решению проблемы.

"Технологии ИИ способны анализировать профессиональные компетенции работников, выявлять их сильные стороны и рекомендовать наиболее перспективные пути развития. Нужно действовать на опережение, создавая широкие возможности для переподготовки и повышения квалификации кадров. И здесь нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения".Касым-Жомарт Токаев

Президент в очередной раз уточнил, что необходимо грамотно использовать потенциал искусственного интеллекта.

"Главная задача заключается в том, чтобы превратить риск потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан. Иными словами, огромный потенциал искусственного интеллекта должен быть использован для создания новых рабочих мест, укрепления человеческого капитала и ускорения социально-экономического развития страны. Поручаю правительству запустить национальную онлайн-платформу на базе ИИ для переподготовки высвобождаемых работников к будущим профессиям".Касым-Жомарт Токаев

Завершая выступление, глава государства подчеркнул, что национальные интересы должны быть главным ориентиром цифровой стратегии Казахстана.

"Речь идет не только об искусственном интеллекте. Речь идет о нашем суверенитете и судьбе будущих поколений. Правительство внимательно рассмотрит все прозвучавшие сегодня предложения. В заключение хотел бы отметить, что искусственный интеллект – это главная движущая сила цифровой экономики. Поэтому предлагаю посвятить следующее заседание Совета данной теме, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев рассказывал, что без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев озвучил важную задачу при развитии ИИ в Казахстане
13:44, Сегодня
Токаев озвучил важную задачу при развитии ИИ в Казахстане
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
11:32, 12 сентября 2025
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: