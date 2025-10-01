Токаев: ИИ должен усиливать образование, а не подменять его основы

На первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность учета рисков внедрения искусственного интеллекта в сферу образования, сообщает Zakon.kz.

По его словам, прежде всего, речь идет об этической составляющей, недобросовестном использовании искусственного интеллекта.

"Полагаясь на ответы нейросетей, учащиеся могут потерять навыки здравого мышления, самостоятельного обучения и анализа. Искусственный интеллект должен усиливать образовательный процесс, а не подменять его фундаментальные основы. Поэтому Правительству предстоит принять комплекс мер по обеспечению академической честности". Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства указал на необходимость учитывать неизбежную трансформацию рынка труда.

"Уже сегодня очевидно, что многие профессии будут постепенно вытесняться автоматизированными системами. Это приведет к высвобождению значительной доли рабочей силы и увеличению числа специалистов с устаревшими навыками. Это очень важная проблема. Если ее не решить, возрастут риски социальных последствий, таких как рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства". Касым-Жомарт Токаев

Тем не менее, продолжил Токаев, ИИ может и способствовать решению проблемы.

"Технологии ИИ способны анализировать профессиональные компетенции работников, выявлять их сильные стороны и рекомендовать наиболее перспективные пути развития. Нужно действовать на опережение, создавая широкие возможности для переподготовки и повышения квалификации кадров. И здесь нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения". Касым-Жомарт Токаев

Президент в очередной раз уточнил, что необходимо грамотно использовать потенциал искусственного интеллекта.

"Главная задача заключается в том, чтобы превратить риск потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан. Иными словами, огромный потенциал искусственного интеллекта должен быть использован для создания новых рабочих мест, укрепления человеческого капитала и ускорения социально-экономического развития страны. Поручаю правительству запустить национальную онлайн-платформу на базе ИИ для переподготовки высвобождаемых работников к будущим профессиям". Касым-Жомарт Токаев

Завершая выступление, глава государства подчеркнул, что национальные интересы должны быть главным ориентиром цифровой стратегии Казахстана.

"Речь идет не только об искусственном интеллекте. Речь идет о нашем суверенитете и судьбе будущих поколений. Правительство внимательно рассмотрит все прозвучавшие сегодня предложения. В заключение хотел бы отметить, что искусственный интеллект – это главная движущая сила цифровой экономики. Поэтому предлагаю посвятить следующее заседание Совета данной теме, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев рассказывал, что без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию.