Токаев озвучил важную задачу при развитии ИИ в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 октября 2025 года, провел первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Открывая первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, президент отметил особую важность данного мероприятия.

Глава государства подчеркнул, что без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию. По его словам, сегодня цифровые системы и искусственный интеллект стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.

"Поэтому мы поставили перед собой амбициозную цель: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Подробно об этом я говорил в своем Послании. В целом, в стране проделана большая работа в этой сфере. Сегодня более 92% государственных услуг доступны в онлайн-формате. В прошлом году доля безналичных платежей в стране превысила 85%. Только за первые шесть месяцев текущего года гражданам Казахстана было оказано 26 млн цифровых услуг, причем половина из них – через смартфоны. Это хорошие результаты. Вместе с тем следует отметить, что развитие ИИ идет очень быстрыми темпами, и это требует постоянного обновления наших подходов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент объявил, что заседание будет посвящено теме "Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы".

Далее глава государства подчеркнул, что мы живем в эпоху глубоких преобразований, когда ИИ оказывает определяющее влияние на развитие экономики, систем государственного управления, науки, и прежде всего, образования.

"Использование этой технологии напрямую влияет на национальную конкурентоспособность и суверенитет. Искусственный интеллект станет движущей силой этой трансформации. В этой связи речь идет не о лидерстве в мире или в нашем регионе. Наша главная цель – превратить Казахстан в передовое, цивилизованное государство. Многие ведущие страны уже признали искусственный интеллект стратегическим ресурсом XXI века, направляя на его развитие значительные инвестиции. В Китае, например, действует государственный план "AI+", который предусматривает комплексную интеграцию ИИ-технологий в экономику, науку и социальную сферу. А в США реализуется стратегия закрепления мирового лидерства в этой области. Эти факты подтверждают, что в мире формируется совершенно новая парадигма развития, в центре которой находится искусственный интеллект. Казахстан не должен отставать от этих тенденций. Именно поэтому мы создали Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое займется координацией и решением вопросов всестороннего внедрения ИИ-технологий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал важной задачей всестороннее развитие собственных технологий и подготовку высококвалифицированных IT-специалистов.

Он отметил необходимость прежде всего сосредоточиться на повышении качества образования.

"Университеты должны подготовить новое поколение отечественных инженеров, исследователей и предпринимателей, способных создавать передовые технологии, соответствующие современным мировым потребностям. В начале этого года мы запустили программу AI-Sana, по которой уже более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта. Подобные программы крайне полезны, так как именно на таких платформах лучшие проекты могут сформироваться в стартапы и получить доступ на международный рынок. Однако нельзя забывать, что глобальный спрос на специалистов в области искусственного интеллекта очень высокий и будет продолжать расти, опережая возможности системы образования по их подготовке. Поэтому каждый специалист в своей отрасли в дополнение к своей основной профессии должен освоить цифровые навыки и уметь применять возможности ИИ в своей деятельности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время в стране отсутствует специализированное учебное заведение, ведущее подготовку специалистов в области ИИ, а само обучение сосредоточено лишь в отдельных университетах. В этом контексте он заявил о необходимости принятия конкретных решений.

"В мире давно существует подобная практика. Так, в ОАЭ создан Специализированный университет искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида. В Казахстане более 63 тысяч студентов обучаются по IT-специальностям в 79 вузах. С прошлого года в учебные программы широко внедряется предмет "Искусственный интеллект". Кроме того, в вузах функционируют научно-исследовательские центры ИИ. В прошлом году отечественные квалифицированные ученые разработали уникальную языковую модель казахского языка KazLLM. Все это, безусловно, очень важные проекты. Однако нам предстоит проделать еще большую работу", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства предложил открыть университет искусственного интеллекта в Казахстане.