Послание президента: как будут внедрять ИИ в образование

Казахстан утверждает национальные стандарты внедрения искусственного интеллекта в образование, сообщает Zakon.kz.

Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подписали Совместный приказ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы. Об этом передает пресс-служба Минпросвещения страны.

"Документ разработан по поручению главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, и стал важным этапом модернизации образования", – говорится в сообщении.

Впервые закрепляются единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании, включая вопросы:

этики;

правового регулирования;

защиты персональных данных;

академической честности.

Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create.

"Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ", – передает пресс-служба ведомства.

Со слов Жаслана Мадиева, внедрение искусственного интеллекта в образование – это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана.

"Мы создаем условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность", – отметил министр цифрового развития.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 15 сентября 2025 года указал на важность внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в экономику, агросектор, логистику и ЖКХ.