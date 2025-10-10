О взаимности в СНГ высказался Токаев

10 октября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Содружество Независимых Государств (СНГ) доказало свою востребованность в качестве действенного международного механизма укрепления доверия между государствами, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в преддверии 35-летия Содружества он внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы Организации.

Как полагает президент Казахстана, безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей.

"По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов. Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан. Мы располагаем солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества", – отметил Токаев.

По его словам, необходимо уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях.

"В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов. В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ предлагаем провести своеобразную "мозговую атаку" на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию", – продолжил президент.

Он считает, что ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени.

"В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, приглашаю уважаемых коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе. Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ", – заявил президент.

Он также призвал поддерживать развитие креативных индустрий, которые объединяют традиции и инновации, историческое наследие и современные технологии.