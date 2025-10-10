#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Политика

О взаимности в СНГ высказался Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на саммите стран СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 14:20 Фото: akorda.kz
10 октября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Содружество Независимых Государств (СНГ) доказало свою востребованность в качестве действенного международного механизма укрепления доверия между государствами, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в преддверии 35-летия Содружества он внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы Организации.

Как полагает президент Казахстана, безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей.

"По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов. Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан. Мы располагаем солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества", – отметил Токаев.

По его словам, необходимо уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях.

"В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов. В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ предлагаем провести своеобразную "мозговую атаку" на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию", – продолжил президент.

Он считает, что ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени.

"В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, приглашаю уважаемых коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе. Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ", – заявил президент.

Он также призвал поддерживать развитие креативных индустрий, которые объединяют традиции и инновации, историческое наследие и современные технологии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев предлагает объединить таланты СНГ
14:12, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев предлагает объединить таланты СНГ
О расширении духовных и культурных связей народов СНГ высказался Токаев
19:52, 08 октября 2024
О расширении духовных и культурных связей народов СНГ высказался Токаев
Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке
17:00, 13 октября 2023
Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: