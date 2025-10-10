Касым-Жомарт Токаев предлагает объединить таланты СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 октября 2025 года выступил на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ). По его мнению, культурно-гуманитарная сфера неизменно выступает ключевым звеном, связывающим государства, сообщает Zakon.kz.

В данном контексте он считает важным поддерживать развитие креативных индустрий, которые объединяют традиции и инновации, историческое наследие и современные технологии.

"Казахстан тоже пытается предпринимать усилия для развития данной сферы. Добавленная стоимость нашего креативного сектора превысила 2 млрд долларов, в нем занято 143 тысячи человек", – подчеркнул президент.

Креативные индустрии дают, как считает глава государства, ощутимый экономический эффект, но, что крайне важно, стали эффективным инструментом культурной дипломатии, нацеленной на укрепление уз дружбы и добрососедства между странами.

"Потенциал стран СНГ в данной отрасли огромен. Предлагаю на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству учредить Ассоциацию креативных индустрий. Ее главной миссией могла бы стать поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов, формирование экосистемы креативной экономики". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, во время выступления Токаев предложил создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.