#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Политика

Спикер Мажилиса призвал нефтяных гигантов усилить поддержку казахстанских производителей

Усиление поддержку казахстанских производителей, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 15:04 Фото: Ж. Жумабеков
Спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов выступил на Форуме по развитию нефтегазового машиностроения, организованного министерством энергетики совместно с Мажилисом Парламента.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса, национальной компании "КазМунайГаз", профильных ассоциаций и институтов развития, а также отечественных и зарубежных предприятий нефтегазового машиностроения.

Открывая форум, председатель Мажилиса отметил, что за годы независимости Казахстан стал одной из ведущих стран на мировом нефтяном рынке. Благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов с участием ведущих зарубежных компаний были подготовлены тысячи высококвалифицированных инженеров и технических специалистов, освоены самые передовые технологии. Сегодня мы не только добываем, но и активно перерабатываем нефть и газ. В стране работают три нефтеперерабатывающих завода и динамично растет нефтехимическая отрасль.

Фото: Ж. Жумабеков

Теперь перед Казахстаном стоит новая стратегическая задача – уйти от сырьевой зависимости, превратив нашу экономику в производителя и экспортера качественных товаров. Особую роль в этом должен сыграть нефтегазовый сектор. Спикер Мажилиса подчеркнул, что данный форум направлен на выработку совместных решений по достижению поставленной цели с участием всех заинтересованных сторон.

"Как я уже сказал выше, перед нами стоит задача превратить Казахстан в индустриального лидера. Этот вопрос на особом контроле главы государства. Парламент продолжит оказывать всестороннюю законодательную поддержку данному курсу. Если государство выстроит эффективную политику, а предприятия будут стремиться сделать свою продукцию конкурентоспособной в соответствии с международными стандартами, то появятся новые рабочие места, укрепится экономическая независимость Казахстана и повысится благосостояние нашего народа", – сказал Ерлан Кошанов.

Фото: Ж. Жумабеков

Проводимая работа дает свои результаты. По информации Министерства энергетики, в рамках форума планируется заключение соглашений на сумму 440 миллионов долларов США.

Говоря о текущей ситуации в целом, спикер Мажилиса подчеркнул, что по итогам прошлого года общая сумма закупок услуг и товаров недропользователями только в энергетическом секторе превысила 6 триллионов тенге. Из них 62% приходится на три крупные компании – "Тенгизшевройл", KPO и NCOC. Наблюдается рост объема доли отечественных производителей, что является результатом совместной работы Парламента и правительства.

"В этом направлении депутаты Мажилиса и Министерство энергетики уже два года ведут системную работу. За это время с тремя крупнейшими компаниями были заключены контракты на сумму около 900 миллионов долларов. Есть системные результаты – внесены частичные изменения в тендерные процедуры, приоритетным признано заключение долгосрочных контрактов. Но здесь все еще есть большие перспективы и надо продолжать совместную работу", – отметил председатель Мажилиса.

По его мнению, для дальнейшего расширения производства нефтегазового машиностроения необходимо предпринять ряд целенаправленных мер. Первое – упростить процедуры закупа для отечественных производителей, заключать больше долгосрочных соглашений и офтейк-контрактов. Второе – стимулировать отечественные предприятия нефтегазового машиностроения производить сложное оборудование. Третье – осуществить переход крупных нефтяных компаний на казахстанские товары и услуги в сфере продовольствия. Здесь наша страна может существенно закрыть все имеющиеся потребности, в том числе по линии проекта "Ауыл аманаты". Хороший опыт в этом вопросе уже есть у оператора Карачаганака.

Фото: Ж. Жумабеков

Говоря о комплексной поддержке государством нефтегазовой отрасли, спикер Мажилиса рассказал о новых поправках в Кодекс "О недрах и недропользовании". Теперь крупные недропользователи обязаны отдавать приоритет отечественным специалистам. Кроме того, утверждено определение доли внутристрановой стоимости в капитальных проектах, ужесточены требования по минимальному уровню доли отечественного содержания в офтейк-контрактах. Отдельным законом утвержден Единый реестр отечественных производителей, который заработает с начала следующего года.

Ерлан Кошанов также напомнил, что в течение прошедшей сессии Комитетом по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса была проделана большая и системная работа по увеличению доли отечественного содержания. Заслушаны отчеты крупных операторов нефтегазовой отрасли, по их итогам были составлены специальные протоколы, определены конкретные индикаторы для роста. Результаты их исполнения будут регулярно заслушиваться депутатами.

Фото: Ж. Жумабеков

На мероприятии также выступили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, управляющий директор компании "Норд Каспиан Оперейтинг" Рую Джанкарло, генеральный директор "Карашыганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Марко Марсили, генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Уильям Лакоби и другие.

На площадке форума прошла выставка казахстанских производителей. Свою продукцию представили 45 компаний. Это металлоконструкции, трубы, насосы, нефтехимическое, химическое оборудование и многое другое.

В рамках рабочей поездки в регион депутаты также посетили Мангистауский атомный энергетический комбинат и компанию "КазАзот". Ранее они ознакомились со строительством нового завода по производству нефтяного оборудования "Каскор-Машзавод" в Жанаозене, а также осмотрели строительные работы по возведению станции по очистке воды в селе Жетыбай.

Фото: Ж. Жумабеков

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Спикер Мажилиса ознакомился с работой завода по производству топлива для АЭС
09:34, 09 июля 2025
Спикер Мажилиса ознакомился с работой завода по производству топлива для АЭС
Глава партии Amanat о предстоящих выборах в Мажилис: Мы уверены в своих силах
17:23, 20 января 2023
Глава партии Amanat о предстоящих выборах в Мажилис: Мы уверены в своих силах
Стала известна причина отсутствия спикера Мажилиса на пленарном заседании
17:01, 06 февраля 2024
Стала известна причина отсутствия спикера Мажилиса на пленарном заседании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: