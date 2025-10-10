"КазМунайГаз" усиливает поддержку отечественных производителей в нефтегазовой отрасли

Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов принял участие в работе Форума нефтегазового машиностроения в Актау.

В своем выступлении глава КМГ отметил важность стимулирования локализации производств в нефтегазовой сфере. Участие отечественных производителей в проектах КМГ играет ключевую роль в развитии экономики страны, способствуя созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности казахстанской продукции на рынке.

"Увеличение местного содержания и локализация товаров на территории нашей страны – это не просто приоритет, но и стратегическая задача, которой "КазМунайГаз" уделяет особое внимание. За первое полугодие 2025 года доля внутристрановой ценности в закупках КМГ достигла 75% от общего объема (851 млрд тенге), в том числе 51% по товарам и 83% по работам и услугам", – подчеркнул А. Хасенов.

При этом 92% всех закупок, или почти 790 млрд тенге, были переданы казахстанским поставщикам. На долю Мангистауской области пришлось 40% всех закупок группы компаний КМГ.

Фото: КазМунайГаз

Активная работа по увеличению доли казахстанского содержания ведется по всем крупным проектам АО НК "КазМунайГаз".

В частности, ТОО "Kalamkas-Khazar Operating", ранее присоединившееся к Ассоциации "Международный центр развития нефтегазового машиностроения" (IMB Центр), на полях форума подписало ряд соглашений/меморандумов о сотрудничестве с казахстанскими компаниями.

Отечественные поставщики планируют осуществлять производство насосного оборудования, кабельной продукции, систем антикоррозийного мониторинга, изоляционных материалов, химических реагентов, труб, фланцев, фитингов, а также модульных зданий для реализации крупнейшего проекта "Каламкас-море – Хазар" с объемом инвестиций более 6 млрд долларов (3,3 трлн тенге), реализуемого в Мангистауской области.

Фото: КазМунайГаз

Упор на локализацию делается и в ходе реализации нефтегазохимических проектов. Предприятие "Атыраунефтемаш" вышло в активную фазу по изготовлению колонн и ключевых элементов для установки пиролиза будущего завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области. Сумма инвестиций проекта "Полиэтилен" $7,4 млрд.

Еще одним новым участником IMB Центра стало ТОО "KMG Petrochem". На форуме состоялось официальное подписание соглашения о вступлении компании в ассоциацию. Дочерняя организация КМГ реализует такие инфраструктурные проекты, как газосепарационный комплекс и магистральные трубопроводы на общую сумму инвестиций $2,8 млрд.

Фото: КазМунайГаз

Кроме того, национальная компания "КазМунайГаз" поддерживает отечественных производителей через механизм офтейк-контрактов. В 2025 году КМГ заключил 109 таких контрактов на сумму порядка 16 млрд тенге. Всего с 2019 года подписано 466 контрактов на 78 млрд тенге.

Результатом последовательной политики по развитию местного содержания стало завершение строительства завода по производству нефтегазового оборудования АО "Каскор-Машзавод" в Жанаозене. Объем инвестиций составил 17 млрд тенге. Основным заказчиком выступает АО "Озенмунайгаз", с которым подписан долгосрочный договор на 2025-2028 годы на поставку насосно-компрессорных труб и насосных штанг.