События

Токаев и Путин начали переговоры

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 16:36 Фото: akorda.kz
В Москве начались переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

До начала переговоров в Георгиевском зале Кремлевского дворца прошла официальная церемония встречи президента РК.

Переговоры начал президент Владимир Путин. Он поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и казахстанскую делегацию, отметив, что Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга, это подтверждается конкретными делами.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за исключительное гостеприимство.

"Для нас визит в Россию – это, пожалуй, основное событие нынешнего года", – начал свою речь глава государства.

Он также пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. "С удовольствием приеду в Казахстан", – ответил президент России.

В Акорде отметили, что подробности встречи будут опубликованы в ближайшее время.

Президент Казахстана прибыл в Россию с государственным визитом 11 ноября 2025 года. В этот же день в Кремле прошла неформальная встреча президентов Путина и Токаева, которая длилась более 2,5 часа. Сегодня, 12 ноября, президент возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата" и провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
