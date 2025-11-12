Укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение – Токаев

Фото: akorda.kz

Выступая 12 ноября 2025 года в формате видеоконференцсвязи на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев заявил, что укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Казахстан при участии международного консорциума во главе с "Росатомом" приступил к строительству первой атомной электростанции. "Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов. На этапе строительства АЭС будет задействовано более 6 тыс. рабочих и более 3 тыс. специалистов среднего звена. При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Поэтому укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение". Касым-Жомарт Токаев Он подчеркнул, что Казахстан уделяет повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса. "Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби – тому яркое подтверждение". Касым-Жомарт Токаев Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

