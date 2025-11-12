#АЭС в Казахстане
Политика

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 18:06 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 12 ноября 2025 года в формате видеоконференцсвязи принимают участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что нынешний форум посвящен теме "Рабочие профессии – драйвер роста экономики".

Глава государства отметил особую роль форума для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран.

"На этой уникальной площадке рождаются новые экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые затем последовательно реализуются на региональном уровне. Это очень важно, поскольку именно в регионах формируются условия для экономического роста и сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической, инвестиционной сферах из года в год показывает устойчивый рост.

"Россия – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 млрд долларов, ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 млрд долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня – 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов".Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что в Казахстане плодотворно работают свыше 20 тыс. компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики.

"Эти внушительные показатели наглядно отражают высокую динамику нашего сотрудничества. Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции".Касым-Жомарт Токаев

О чем ранее переговорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
