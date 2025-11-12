Токаев: Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 12 ноября 2025 года в формате видеоконференцсвязи на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ, заявил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана подчеркнул, что "наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности".
"Дружба наших народов предопределена самой судьбой. Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется новым содержанием".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что "наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов".
"Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность президенту России как за неизменное внимание и поддержку деятельности форума, так и укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах. Убежден, совместными усилиями мы добьемся всех поставленных целей".Касым-Жомарт Токаев
