Политика

Токаев: Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 18:24 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 12 ноября 2025 года в формате видеоконференцсвязи на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ, заявил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что "наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности".

"Дружба наших народов предопределена самой судьбой. Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется новым содержанием".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что "наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов".

"Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность президенту России как за неизменное внимание и поддержку деятельности форума, так и укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах. Убежден, совместными усилиями мы добьемся всех поставленных целей".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
