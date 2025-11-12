#АЭС в Казахстане
Политика

Президент Казахстана высказался о том, что кардинально меняет глобальный рынок труда

Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что "искусственный интеллект (ИИ), тотальная цифровизация и автоматизация многих производственных процессов уже кардинально меняют глобальный рынок труда", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"В таких стремительно меняющихся реалиях рабочий будущего должен умело управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами. Мы все прекрасно осознаем, что именно высокая квалификация и современные навыки специалистов выступают фундаментом промышленного роста и технологической модернизации наших стран".Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что в Казахстане недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования.

Ранее Токаев отметил особую роль Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

