Какие документы подпишут президенты Казахстана и России по итогам переговоров

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин по итогам переговоров подпишут важный документ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подпишут Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Также сообщается, что в присутствии глав государств состоится обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.

Ранее президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи принимают участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске. Глава государства отметил особую роль форума для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран. Он также заявил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники.