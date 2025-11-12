#АЭС в Казахстане
Политика

Какие документы подпишут президенты Казахстана и России по итогам переговоров

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 18:26 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин по итогам переговоров подпишут важный документ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подпишут Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Также сообщается, что в присутствии глав государств состоится обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.

Ранее президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи принимают участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске. Глава государства отметил особую роль форума для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран. Он также заявил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники.

