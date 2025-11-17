Премьер-министр Армении посетит Астану с официальным визитом 20-21 ноября

По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит официальный визит в Астану 20-21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября сообщили в Акорде.

"Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении", – говорится в сообщении.

