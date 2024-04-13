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Токаев посетит Армению с официальным визитом

Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 12:01 Фото: Акорда
15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Армению, сообщает Zakon.kz.

Там он проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, говорится в сообщении Акорды.

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

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5 апреля Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом узбекский город Ургенч. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Токаев провел неформальную встречу с президентом Мирзиёевым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

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