Токаев посетит Армению с официальным визитом

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Армению, сообщает Zakon.kz.

Там он проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, говорится в сообщении Акорды.

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

5 апреля Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом узбекский город Ургенч. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Токаев провел неформальную встречу с президентом Мирзиёевым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.