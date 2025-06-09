Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

10 и 11 июня 2025 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Акорды.

В официальной публикации отмечено, что в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства. 8 июня 2025 года состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.

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