Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
10 и 11 июня 2025 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Акорды.
В официальной публикации отмечено, что в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.
8 июня 2025 года состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.
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