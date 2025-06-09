#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.19
582.79
6.46
Политика

Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 09:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
10 и 11 июня 2025 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Акорды.

В официальной публикации отмечено, что в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.

8 июня 2025 года состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент Казахстана призвал модернизировать ООН для эффективного глобального управления
Политика
23:02, 06 июня 2025
Президент Казахстана призвал модернизировать ООН для эффективного глобального управления
Токаев созвонился с президентом Ирана
Политика
14:32, 05 июня 2025
Токаев созвонился с президентом Ирана
Президент Болгарии посетит Казахстан
Политика
09:04, 05 июня 2025
Президент Болгарии посетит Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: