Политика

Токаев принял верительные грамоты от послов шести стран

Токаев и послы, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:48 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 24 ноября 2025 года, состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами шести государств, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации, верительные грамоты вручили:

  • посол Израиля Йоав Быстрицки;
  • посол Кыргызстана Кудайберген Базарбаев;
  • посол Кубы Альфредо Федел Ниевес Портуондо;
  • посол Ливана Джордж Абу Зейд;
  • посол Зимбабве Марк Грей Маронгве;
  • посол Сомали Фатхудин Али Мохамед.

В своем приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.

Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа "Закон и Порядок".

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности нашей страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.

Днем ранее Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента Международной федерации World Boxing.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
