Токаев принял верительные грамоты от послов шести стран

В Акорде сегодня, 24 ноября 2025 года, состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами шести государств, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации, верительные грамоты вручили:

посол Израиля Йоав Быстрицки;

посол Кыргызстана Кудайберген Базарбаев;

посол Кубы Альфредо Федел Ниевес Портуондо;

посол Ливана Джордж Абу Зейд;

посол Зимбабве Марк Грей Маронгве;

посол Сомали Фатхудин Али Мохамед.

В своем приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.

Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа "Закон и Порядок".

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности нашей страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.

