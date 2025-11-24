Токаев принял верительные грамоты от послов шести стран
Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 24 ноября 2025 года, состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами шести государств, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно официальной публикации, верительные грамоты вручили:
- посол Израиля Йоав Быстрицки;
- посол Кыргызстана Кудайберген Базарбаев;
- посол Кубы Альфредо Федел Ниевес Портуондо;
- посол Ливана Джордж Абу Зейд;
- посол Зимбабве Марк Грей Маронгве;
- посол Сомали Фатхудин Али Мохамед.
В своем приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.
Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа "Закон и Порядок".
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности нашей страны оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.
Днем ранее Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента Международной федерации World Boxing.
