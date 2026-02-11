Касым-Жомарт Токаев принял послов Греции и Португалии
Фото: akorda.kz
11 февраля 2026 года в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами двух государств, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, верительные грамоты вручили посол Греческой Республики Антониа Кацуру и посол Португальской Республики Жозе де Каштру Атаиде Амарал.
Фото: akorda.kz
"В своем приветственном слове Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику. По его словам, все проблемные вопросы, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем, посредством дипломатических каналов и инструментов", – сказано в сообщении.
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана передал слова приветствия главам государств и правительств Греции и Португалии, а также пригласил их посетить Астану с визитом.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и подтвердил готовность Администрации президента и министерства иностранных дел оказывать им всестороннюю поддержку.
Сегодня, 11 февраля 2026 года, глава государства направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану.
