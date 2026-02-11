#Казахстан в сравнении
Политика

Касым-Жомарт Токаев принял послов Греции и Португалии

Токаев в Акорде с послами, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:42 Фото: akorda.kz
11 февраля 2026 года в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами двух государств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, верительные грамоты вручили посол Греческой Республики Антониа Кацуру и посол Португальской Республики Жозе де Каштру Атаиде Амарал.

Токаев принял послов, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:42

Фото: akorda.kz

"В своем приветственном слове Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику. По его словам, все проблемные вопросы, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем, посредством дипломатических каналов и инструментов", – сказано в сообщении.

Токаев принял послов, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:42

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана передал слова приветствия главам государств и правительств Греции и Португалии, а также пригласил их посетить Астану с визитом.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и подтвердил готовность Администрации президента и министерства иностранных дел оказывать им всестороннюю поддержку.

Сегодня, 11 февраля 2026 года, глава государства направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану.  

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
