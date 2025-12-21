Президент сделал ряд важных заявлений на ВЕЭС в Санкт-Петербурге: о чем он говорил

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 декабря принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность президенту Владимиру Путину за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия.



Он отметил, что предновогодние петербургские встречи, ставшие доброй традицией, дают хорошую возможность подвести итоги года и наметить планы на перспективу.

Президент напомнил, что уходящий год является юбилейным для Евразийского экономического союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития.

Он подчеркнул, что за этот период обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, успешно реализуются инфраструктурные проекты, расширяется промышленная кооперация.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на глобальные потрясения последних лет, удалось сохранить позитивную экономическую динамику.



"Ожидается, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2%. Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост ВВП приобретет устойчивый характер. За время функционирования Евразийского экономического союза накопленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил 20 млрд долларов. Приток инвестиций в Казахстан увеличился почти в семь раз (в 2015 году – 600 млн долл., в 2024 году – 4 млрд долл.). Промышленное производство выросло на 29% и составило 1,5 трлн долларов", – сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул необходимость последовательного укрепления экономического потенциала ЕАЭС и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития интеграционного объединения.



"Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран – участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения", – заявил он.

Также Касым-Жомарт Токаев считает, что ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла.



"Через территории наших государств пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Совместно с зарубежными партнерами Казахстан активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров (в РФ, КНР, Азербайджане и др.) и терминалов (в Румынии и Венгрии). Предлагаем нашим партнерам присоединиться к этой работе в целях оптимизации торговых потоков, сокращения издержек на перевозку грузов", – отметил глава государства.

Президент сообщил, что широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества открывает развитие морской инфраструктуры Казахстана на Каспийском побережье.



По его словам, современные контейнерные хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить вступление в силу Соглашения о судоходстве, которое придаст импульс укреплению транзитного потенциала всех участников Союза.



Вместе с тем глава государства считает важным сосредоточиться на развитии новых промышленных производств, ориентированных на выпуск востребованной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.



"По расчетам аналитиков ЕАБР, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в 67 млрд долларов. При полной реализации этого потенциала совокупный эффект роста может достичь 500 млрд долларов. Для достижения этой цели важно усилить и промышленную кооперацию. Здесь необходимы инвестиции в прорывные инновационные проекты", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев считает, что таможенное регулирование и меры государственного контроля не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри Союза.



Президент подчеркнул, что пришло время полностью искоренить практику создания административных барьеров во взаимной торговле.



"Нужно устранить искусственные ограничения при перемещении граждан, километровые очереди грузового транспорта на границах. Таможенное регулирование и меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри Союза. За период существования ЕАЭС принято значительное количество документов, направленных на обеспечение безбарьерной торговой среды. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимные обязательства, своевременно устранять «узкие места». Для оперативного выявления потенциальных барьеров Комиссии стоит рассмотреть возможность подключения технологий искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив стран ЕАЭС. Полноценное функционирование единого безбарьерного рынка и обеспечение свободного транзита товаров должны оставаться безусловными приоритетами. Наши граждане и бизнес должны ощущать практическую пользу от интеграции", – сказал глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует активно расширять географию торгово-экономического сотрудничества.

"В текущем году состоялось подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сегодня будет подписано аналогичное Соглашение с Индонезией. Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие Союза со странами Глобального Юга, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.