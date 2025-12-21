#Казахстан в сравнении
Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ЕАЭС, саммит, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 19:07 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 декабря прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в международном аэропорту "Пулково" президента встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета", – говорится в сообщении.

Главу государства встретил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
