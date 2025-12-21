#Казахстан в сравнении
Политика

Следующее заседание ВЕЭС состоится 28-29 мая в Астане – Токаев

Саммит, ВЕЭС, Астана, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 22:36 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 21 декабря сообщил, что следующее заседание ВЕЭС состоится 28-29 мая в Астане, сообщает Zakon.kz.

В завершение своего выступления на Высшем Евразийском экономическом совете президент отметил, что перед странами-участницами стоят непростые задачи, которые требуют выверенных решений и скоординированных действий.

"Он напомнил, что в следующем году ответственная миссия председателя в органах ЕАЭС перейдет к Республике Казахстан, которая настроена на дальнейшую совместную работу, призванную стать залогом новых достижений и способствовать повышению благополучия народов объединения. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следующее заседание ВЕЭС состоится 28-29 мая в Астане", – говорится в сообщении Акорды.

Глава государства выразил признательность Александру Лукашенко за успешное председательство Республики Беларусь в уходящем году.

Отмечается, что по итогам заседания был принят ряд документов.

Ранее президент сделал несколько заявлений на ВЕЭС в Санкт-Петербурге. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
